Espanhóis em vantagem na final do Europeu. Espanha 4-2 Portugal (2.ª parte)

22 Julho, 2023

Portugal procura este domingo alcançar o título europeu de hóquei em patins pela 22.ª vez na história, defrontando na final a detentora do troféu, Espanha, em Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha.

Depois de garantir o primeiro lugar do Grupo A e de ter afastado a Inglaterra nos quartos de final, Portugal superou a França nas meias-finais, por 5-2, 'carimbando' a presença na final, enquanto a Espanha, que venceu as duas últimas edições da prova, teve de recorrer ao desempate por grandes penalidades para eliminar a Itália na outra meia-final.



As duas seleções já se defrontaram neste Europeu, tendo empatado 3-3 na segunda jornada da fase de grupos.