Cristiano Ronaldo no banco. Conheça os onzes de Espanha e Portugal

Portugal vai procurar, em Sevilha, estrear-se com um triunfo no Grupo 2 da Liga das Nações A de futebol, diante da Espanha, finalista na última edição, naquele que será, teoricamente, o desafio mais complicado.

Diogo Jota e Domingos Duarte vão ficar hoje fora dos 23 convocados da seleção portuguesa de futebol para a partida. Vitinha também está de fora por infeção por Covid-19.

Da equipa espanhola, que conta com o avançado Pablo Sarabia, que jogou no Sporting por empréstimo do Paris Saint-Germain, o técnico Luis Enrique abdicou do defesa do FC Barcelona Eric García para o jogo com Portugal, do qual já estava excluído, por lesão, o médio do Liverpool Thiago Alcântara.

Onze da Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Soler, Gavi; Sarabia, Ferran Torres, Morata.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo e Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes, Moutinho e Otávio; Bernardo Silva, André Silva e Rafael Leão.

Suplentes da Espanha: Robert Sánchez, Raya, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Carvajal, Marcos Llorente, Koke, Rodri, Olmo, Asensio, Ansu Fati, RDT.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, Rui Silva, Diogo Dalot, David Carmo, Nuno Mendes, Palhinha, William Carvalho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta.