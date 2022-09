Espanha vence Argentina e discute com Portugal a Finalíssima de futsal

Raúl Campos marcou os dois golos de Espanha © Juan Ignacio Roncoroni/EPA

A seleção espanhola de futsal venceu na quinta-feira a anfitriã Argentina por 3-0, em duelo das meias-finais da Finalíssima, marcando encontro no jogo decisivo com Portugal, que derrotou o Paraguai por 2-1.

Um 'bis' do fixo Raúl Campos, ex-jogador do Benfica, aos seis e 15 minutos, e um tento do guarda-redes Didac Plana, aos 40, selaram o triunfo da formação espanhola, perante a campeã da América do Sul.

Chamada a substituir a Rússia, finalista vencida do último Europeu, mas excluída após a invasão à Ucrânia, a Espanha volta a encarar Portugal, bicampeão europeu e campeão mundial, depois da eliminação perante a equipa lusa nas meias-finais do Europeu.

O duelo iniciar-se-á às 16h45 locais (20h45 em Lisboa) de domingo, no Parque Roca, em Buenos Aires, sendo que a partida de atribuição do terceiro lugar, entre Argentina e Paraguai, terá lugar antes, pelas 14h00 (18h00 locais), no mesmo pavilhão.

A Argentina é a anfitriã da primeira edição da Finalíssima, prova organizada por UEFA e CONMEBOL que reúne campeões e finalistas vencidos do Europeu e da Copa América, num formato de 'final a quatro'.