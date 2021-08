Espanhol Alberto Ginés López é o primeiro campeão olímpico de escalada

Alberto Ginés López © Dimitris Tosidis/EPA

Por Carolina Quaresma 05 Agosto, 2021 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espanhol Alberto Ginés López tornou-se esta quinta-feira o primeiro campeão olímpico de escalada da história, triunfando num conjunto de três provas, na estreia desta modalidade nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Contrariando as expectativas no Aomi Urban Sports Park, o jovem de 18 anos conquistou a medalha de ouro ao vencer o americano Nathaniel Coleman, que levou a prata, e o austríaco Jakob Schubert, que ficou com o bronze.

O francês Mickael Mawen, que terminou a classificação de terça-feira na liderança, foi o quinto colocado na final. A lenda checa da modalidade Adam Ondra tentou agarrar o segundo lugar até aos últimos instantes, mas terminou em sexto.

Especialista na prova de dificuldade, Alberto Ginés López surpreendeu ao vencer na prova de velocidade, ajudado por várias circunstâncias. Normalmente mais rápido, o seu principal adversário Colin Duffy foi castigado por uma saída falsa. Posteriormente, Ginés López enfrentou Ondra, ao invés de Bassa Mawen, melhor velocista, mas que foi baixa nesta prova após uma lesão grave no braço, antes da queda do japonês Tomoa Narasaki no duelo final.

O espanhol foi o último no bloco e o quarto em dificuldade. Porém, calculando o resultado final, que recompensa mais as vitórias do que os resultados intermediários, conseguiu conquistar o primeiro lugar do pódio.

MAIS SOBRE TÓQUIO 2020