Ronaldo no banco por "opção estratégica". Portugal e Suíça jogam lugar nos quartos de final

O selecionador nacional, Fernando Santos, com a restante equipa técnica de Portugal e os jogadores suplentes © José Sena Goulão/EPA

Por TSF 06 Dezembro, 2022 • 16:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira a Suíça no derradeiro jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, procurando assegurar uma vaga nos quartos pela terceira vez na história e 16 anos depois da última qualificação. Se o conseguir, já sabe que o próximo adversário é Marrocos, que esta tarde eliminou Espanha do Mundial após um desempate por grandes penalidades.

Onze de Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos

Onze da Suíça: Sommer, Edmilson Fernandes, Akanji, Schär, Ricardo Rodriguez, Sow, Freuler, Xhaka, Vargas, Shaqiri e Embolo

Uma fonte tinha avançado à TSF a titularidade de Cristiano Ronaldo, algo que acabou por não se verificar. O capitão da seleção portuguesa começa o jogo no banco.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Palhinha, Ronaldo, André Silva, Leão, Vitinha, João Mário, Ruben Neves, Cancelo, Horta, Matheus Nunes e António Silva. Danilo e Nuno Mendes não são opção.

Suplentes da Suíça: Omlin, Kobel, Köhn, Elvedi, Zakaria, Seferovic, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Cömert, Okafor, Frei, Rieder, Jashari. Widmer não é opção.

"Opção estratégica"

O selecionador português Fernando Santos garante que colocar Cristiano Ronaldo no banco de Portugal frente à Suíça é apenas uma "opção estratégica" e "não está nada ligada" aos protestos do jogador quando foi substituído, no último jogo da fase de grupos, frente à Coreia do Sul.

Em declarações à RTP a partir do Catar, Fernando Santos garantiu que esse assunto "está encerrado e foi esquecido".

O treinador da equipa nacional explicou que colocar Cristiano Ronaldo no banco "é uma opção estratégica" que tem vindo a ser preparada "há alguns dias para este jogo" em busca de "cambiantes e movimentos diferentes", bem como de "grande desenvoltura" no ataque.

Tanto em 1966 como em 2006, a equipa das quinas atingiu os quartos de final, sendo que na primeira ocasião a prova ainda não contemplava a realização de oitavos de final. Em ambos os casos, Portugal acabaria por chegar às meias-finais, ficando em terceiro lugar em Inglaterra e em quarto na Alemanha.