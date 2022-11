Conheça os onzes do Portugal-Uruguai. Ouça agora o Visão de Jogo Especial

© Rolex dela Pena/EPA

A seleção portuguesa joga, esta segunda-feira, frente ao Uruguai, num encontro a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, no Catar. Após a vitória frente ao Gana, por 3-2, na passada quinta-feira, a equipa das quinas pode garantir o apuramento para os oitavos de final da competição em caso de vitória e com um jogo por disputar.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix

Onze do Uruguai: Sérgio Rochet, Sebastian Coates, Diego Godín, Giménez, Guillermo Varela, Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Vecino, Mathías Olivera, Edinson Cavani, Darwin Nuñez

Já a sentir algum nervosismo pré-jogo, Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República, afirmou que a organização do Mundial no Catar lhe tem parecido muito profissional e não tem nada contra a realização da competição naquela região.

"Não tenho nada contra que o futebol, que é um desporto global, tenha pela primeira vez um campeonato mundial nesta região do Médio Oriente e do Golfo. Um desporto global deve poder ser organizado em qualquer parte do mundo. Estamos aqui a dizer que todo o país apoia a sua seleção", sublinhou Santos Silva, que está no Catar para assistir ao jogo da seleção.

Acompanhe em direto o Especial Desporto TSF, a partir das 17h00, com uma emissão especial do Visão de Jogo de antevisão do Portugal - Uruguai, que tem pontapé de saída marcado para as 19h e que tem relato na TSF.

Marcelo "modesto" aposta em vitória de Portugal por 2-0

Marcelo Rebelo de Sousa fez a antevisão da partida, em Braga, e referiu aos microfones dos jornalistas que o jogo frente ao Uruguai "é mesmo importante". O encontro frente ao Gana era, na sua opinião "importantíssimo", mas, esta segunda-feira, "é muito importante porque ganhar este jogo significa já estar nos oitavos de final e já estar, provavelmente, em primeiro lugar, e isso tem grandes vantagens", explicou.

O Presidente da República também destacou a vantagem de, caso Portugal terminar no topo do Grupo H, não defrontar o Brasil, logo nos oitavos.

Questionado sobre o resultado, o chefe de estado diz ser "modesto" e, após ter apostado num 3-1 frente ao Gana, em que "se enganou por pouco", disse que ficaria satisfeito com um 2-0, mas ainda mais feliz se Portugal "marcasse o primeiro ainda na primeira parte e, se possível, quanto mais cedo melhor".