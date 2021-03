Suspensão de um a seis anos. Fichas de jogo serão fulcrais na investigação a Rúben Amorim

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Miguel Pereira/Global Imagens

O Sporting e Rúben Amorim foram acusados de fraude e o técnico arrisca uma suspensão entre um a seis anos. Em causa está uma participação, apresentada em março de 220, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Tiago Machado, especialista em direito desportivo, diz que as fichas de jogo, onde consta quem é o treinador principal e o adjunto, vão ser uma peça fulcral na investigação.

O jurista estranha que o caso só tenha avançado um ano depois de ter sido apresentado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, mas aponta que a pandemia pode explicar esse atraso. A suspensão de atividade, nesta caso, pode ir de um a seis anos.

"Os prazos que correm nas ligas e federações, nomeadamente na federação, têm caráter administrativo e, portanto, esses prazos também foram suspensos. Mas é, de facto, estranho só ser entregue agora. Se ele foi mal inscrito, temos um duplo problema, quer para o Rúben Amorim quer para o Sporting porque depois temos de verificar nesses jogos todos quem estava inscrito na ficha de jogo, se era o adjunto ou ele", explicou à TSF Tiago Machado.

Em comunicado, o Sporting denuncia "uma situação que considera constituir um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".

"Só um corporativismo ultrapassado pode acreditar que um processo deste género promove e protege a classe dos treinadores portugueses. E só uma disciplina desportiva cega, no pior sentido, poderia entender ser de acolher essa sanha persecutória", refere o Sporting, lamentando "o tratamento díspar e enviesado em desfavor" dos 'leões'.

Rúben Amorim, de 36 anos, chegou ao Sporting a 5 de março de 2020, proveniente do Sporting de Braga, tendo, na quinta-feira passada, prolongado o seu contrato com o clube, por mais uma época, até 30 de junho de 2024.

Após 22 jornadas, o Sporting lidera, sem derrotas, a I Liga, com 58 pontos, mais 10 do que o campeão FC Porto, e mais 12 do que o Sporting de Braga, que ainda vai receber o rival Vitória de Guimarães nesta ronda.