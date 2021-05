"Está a falar com o sócio 247." Ferro Rodrigues festeja campeonato com "gravatinha" verde

© António Pedro Santos/Lusa

Por Sónia Santos Silva 12 Maio, 2021 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Ontem tive uma grande alegria." É com estas palavras que Eduardo Ferro Rodrigues começa por assinalar, em entrevista à TSF, a vitória do Sporting, que conquista o campeonato nacional 19 anos depois da última vez.

Ferro Rodrigues descreve a alegria de ver o seu clube campeão 00:00 00:00

"Está a falar com o sócio 247", faz questão de acrescentar de imediato o adepto sportinguista, que diz ser "por acaso, o Presidente da Assembleia da República". Distâncias medidas, Ferro Rodrigues diz que "foi uma espera muito longa. Viveram-se tempos muito difíceis no clube, mas já passou. A conquista de ontem foi um autêntico milagre".

Rúben Amorim é um dos heróis da noite e Ferro Rodrigues faz um mea culpa. Recorda a conversa que teve com o presidente do clube leonino um dia depois da contratação do técnico. "Aproveito para pedir desculpa ao Frederico Varandas. Quando fui surpreendido com a chegada do Rúben Amorim manifestei a minha perplexidade e alguma incompreensão. O presidente do Sporting disse-me que ia correr tudo bem e é verdade".

Ferro Rodrigues e o pedido de desculpas a Frederico Varandas 00:00 00:00

Ainda sobre o jogo contra o Boavista, que o Sporting venceu com um golo solitário, mas que valeu a conquista do campeonato, o sócio 247 conta que seguiu a partida através da internet, porque a saúde não permite mais.

Apesar de ter salientado a diferença entre o sócio Eduardo Ferro Rodrigues e o cargo de Presidente da Assembleia da República, o dia de hoje, no Parlamento será festejado de forma discreta, mas simbólica. Não haverá camisola ou cachecol do Sporting, mas Eduardo Ferro Rodrigues, "que nem é dado a sorrisos rasgados, hoje vai certamente sorrir. O futebol é uma religião e temos de respeitar todos... e certamente levarei uma gravatinha verde", para o Parlamento".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A VITÓRIA DO SPORTING