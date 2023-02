Está concluído o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho do futebol feminino

© Carlos Vidigal Jr/ Global Imagens

O documento vai ser entregue esta quinta-feira na Federação Portuguesa de Futebol, e a TSF sabe que FPF vê com bons olhos este contrato coletivo de trabalho.

A Federação tem vindo a trabalhar em conjunto com o Sindicato de Jogadores neste documento, desde o ano de 2020.

O presidente do Sindicato dos jogadores profissionais Joaquim Evangelista explica na TSF o que está em causa:

"O que nós pretendemos, acima de tudo, é uma regulamentação que defina as regras entre as jogadoras e os clubes de futebol, coisa que não existe. Há uma grande precariedade nas relações do futebol feminino e os jogadores merecem mais do que isso."

A ministra-adjunta dos Assuntos Parlamentares do Estado apresentou 15 propostas para a igualdade do género lembra, por isso "em rigor, o que estamos a fazer e concretizar aquilo que o Governo e que a comunidade exige para as mulheres em comparação com os homens.

O organismo liderado por Joaquim Evangelista pretende uma equiparação salarial mínima entre homens e mulheres no futebol português e acrescenta que este acordo tem por base os melhores exemplos de medidas que já estão aplicadas em outros países.

Questões como salários, mas também questões relacionadas com a gravidez ou assédio sexual "merecem uma regulamentação específica que não existia até agora", defende. "É fundamental que nós saibamos acompanhar a tendência Internacional e as melhores práticas que existem noutros campeonatos."

"Entramos agora num período negocial para ver que é que é possível estabelecer em Portugal", aponta.

Até agora, os contratos profissionais tinham um valor mínimo obrigatório de 665 euros - valor do ordenado mínimo nacional,

Esta temporada, as 12 equipas da Liga BPI têm jogadoras com contratos profissionais, assim como 12 das 18 equipas que jogam na 2.ª divisão.

O futebol feminino tem crescido todos os anos em Portugal. No total são 9200 as jogadoras que são federadas, em todos os escalões.