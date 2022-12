Está difícil segurar Enzo Fernández na Luz

© Juan Mabromata/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Dezembro, 2022 • 10:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica recebeu uma oferta de um clube europeu para vender já em janeiro o passe do médio argentino. A oferta chegou aos 100 milhões de euros, mas a direção do presidente Rui Costa recusou.

A SAD das águias só admite começar a negociar o passe de Enzo com o número da cláusula de rescisão que atualmente está cifrado em 120 milhões de euros.

Na Argentina e perante esta notícia, informado pela TSF esta manhã, um amigo e antigo treinador de Enzo, no River Plate,

Gabriel Rodriguez, pede para o médio ficar mais um ano no Benfica.

Ouça as declarações de Gabriel Rodriguez à TSF 00:00 00:00

Gabriel Rodriguez recordou uma conversa que teve com outro antigo jogador das águias, Javier Saviola, quando também se transferiu para o Benfica. O treinador Gabriel Rodriguez aconselhou Saviola a jogar na Luz para voltar a conseguir ter boas exibições.

Gabriel Rodriguez trabalhou com Enzo nas camadas jovens do River Plate e garantiu na TSF que sempre confiou no futebol do médio, agora campeão do mundo.

Segundo a imprensa desportiva desta manhã o Benfica não quer revelar o nome do emblema que tem dinheiro para gastar neste mercado de inverno.

Certo é que não foi o Liverpool nem o Real Madrid que fizeram esta abordagem junto da SAD do Benfica. Os dois clubes têm surgido nos últimos dias como os mais próximos de avançar com a compra do passe do recente campeão do mundo.

O médio centro chegou ao Benfica esta temporada depois de assinar um contrato até 2027 a troco de 18 milhões de euros, por 75% do passe.