Está em marcha a troca de guarda-redes no Benfica

O guarda-redes bósnio, tem contrato com o Raków da Polónia até 2026, e a SAD das águias pondera apresentar uma proposta para iniciar as conversações com o clube polaco.

Mas para as negociações progredirem com Kovacevic, é precisar sair um guarda-redes do plantel encarnado. O internacional grego é quem tem mercado, e segundo o jornal Record, Vlachodimos está na mira do Leicester de Inglaterra.

"Kovacevic tem qualidade para jogar num clube grande"

Miguel Luís é um médio português formado no Sporting, e vai cumprir o segundo ano ao serviço do Raków. Partilha o balneário com Vladan Kovacevic e garante na TSF que "ele é muito bom entre os postes, mas é um guarda-redes que precisa de trabalhar o jogo de pés".

Miguel Luís acrescenta que o guarda-redes bósnio "tem qualidade para jogar num clube grande".

O Raków já venceu esta temporada a Supertaça da Polónia, com um triunfo por 2-0 frente ao Lech Poznan. Vladan Kovacevic foi utilizado como titular nos três jogos oficiais do Raków e não sofreu nenhum golo.