Está em marcha o negócio por Enzo Fernández

Por Miguel Jorge Fernandes 04 Janeiro, 2023 • 07:25

Os dois clubes estiveram reunidos na última madrugada, mas para já sem um acordo final, e as próximas horas vão ser decisivas para se chegar a um entendimento, informou o jornalista Fabrizio Romano.

Enzo Fernández comunicou nesta última terça-feira ao treinador do Benfica, Roger Schmidt, que quer transferir-se para o Chelsea. Na Argentina, a televisão TyC Sports revela que o clube londrino estará disponível para pagar um valor superior à cláusula de rescisão que é de 120 milhões de euros.

Enzo Fernández deal update. Chelsea and Benfica spent the whole night in negotiations - but there"s still no full agreement on key details, still waiting for Rui Costa"s green light #CFC



Talks will continue on Wednesday. The player wants the move, but he"s now waiting too. pic.twitter.com/MpM5eni7lj - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2023

Desta forma, o Chelsea consegue apresentar na SAD do Benfica uma fórmula para fasear o pagamento do montante da transferência de Enzo.

O médio argentino, de 21 anos, foi à Argentina festejar a passagem de ano. Uma atitude de Enzo que não estava nos planos do treinador Roger Schdmit e da direção de Rui Costa.

Enzo Fernández falhou os primeiros treinos do Benfica em 2023, e apenas se apresentou ao trabalho, esta terça-feira, no centro de treinos do Seixal.