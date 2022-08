Está em risco o negócio Ricardo Horta

Ricardo Horta © Hugo Delgado/EPA

Fonte da direção do Málaga, contactada pela TSF, apenas refere que o Benfica e o SC Braga é que vão ter que encontrar uma solução, porque o clube espanhol não quer prescindir de encaixar seis milhões de euros, subtraindo depois o valor também a receber pelo agente Jorge Mendes.

Bem longe de um milhão de euros, que o Málaga não aceita, e que está a ser oferecido pelo SC Braga, garante em Espanha o jornal "Diário Sur". O clube da Rosaleda entende que está na posse de 67% do valor do passe de Ricardo Horta.

O presidente do SC Braga, António Salvador, também não prescinde de receber 15 milhões de euros, dos 17 milhões que o Benfica está a oferecer para contratar o internacional português. As águias também incluem no negócio o empréstimo do esquerdino, Gil Dias.

Continua o impasse no negócio, com as últimas horas a não trazerem novidades depois das reuniões entre os representantes do jogador e os dirigentes do Málaga.

O Benfica vai começar a procurar alternativas no mercado, garante o jornal A BOLA, se não houver desenvolvimentos neste processo negocial durante o fim de semana.