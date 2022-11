"Esta equipa pode ser campeã do mundo." Fernando Santos recusa "serviços mínimos" e justifica escolhas

Fernando Santos, selecionador português © António Cotrim/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 10 Novembro, 2022 • 18:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 26 jogadores que vão representar Portugal no Mundial deste ano, disputado no Catar, e tem confiança de que a seleção nacional pode regressar a casa como campeã do mundo.

"O que é que esta equipa pode dar? Pode ser campeã do mundo. Eu acredito", considera o selecionador nacional. Sendo esse um objetivo, "não pode haver serviços mínimos", garante.

Fernando Santos aponta uma seleção favorita a conquistar o torneio: "É como nos campeonatos nacionais. Quem é que é o favorito? É o vencedor anterior, neste caso a França. Depois há um rol de candidatos dos quais faz parte Portugal."

Quanto às escolhas, o técnico realçou a dificuldade "até ao último dia", mas assegurou que as convocatórias "sempre foram feitas tendo por base as observações".

António Silva é uma das novidades na convocatória para a seleção e uma das questões prendeu-se sobre se essa chamada pode significa uma subida de Danilo no terreno. "Eu levo quatro centrais. (...) Se durante um jogo tiver de jogar noutra posição? Claro que sim, como outros podem começar à direita e acabar no meio", explica.

Os 26 representantes portugueses saíram de uma lista de pré-convocados entregue à FIFA há vários dias. "A justiça e injustiça andam sempre a par. Eu respeito todos os jogadores e acredito em todos os 55 pré-convocados e estas foram as minhas escolhas", justifica o selecionador nacional.

O tema Cristiano Ronaldo não faltou à conferência de imprensa e o selecionador nacional reitera que foi titular "nos últimos quatro jogos" e que está "com fome" de ser campeão do mundo.

Sobre Pepe e as suas limitações recentes, o técnico diz que foi informado de que não havia jogadores inaptos.

Questionado sobre a tática que será utilizada durante o Campeonato do Mundo, Fernando Santos afirma que é preciso "perceber, neste momento, qual a melhor forma de potenciar os jogadores".

Lamentando que a seleção não terá o tempo de recuperação habitual antes das grandes competições, Fernando Santos aponta a sobrecarga física como um possível problema na competição.

Ao contrário do que aconteceu no Euro 2020, disputado em 2021 por causa da pandemia, todos os 26 jogadores convocados poderão fazer parte da ficha de jogo, medida que Fernando Santos volta a aplaudir, lembrando as dificuldades que teve durante o campeonato da Europa para escolher três jogadores para ficarem na bancada.

Rafa voltou a ser tema na seleção nacional, depois da renúncia e Fernando Santos foi questionado sobre se existiu a possibilidade de um regresso do atleta do Benfica para a competição. O selecionador remeteu para uma entrevista dada há dias à SportTV, onde revelou estar disponível para conversar com o jogador, e recusou voltar a comentar o assunto.

Nas escolhas de Fernando Santos destaca-se a estreia de António Silva, central do Benfica, e as chamadas de Gonçalo Ramos (Benfica) e José Sá (Wolverhampton) que, apesar de já terem sido convocados anteriormente, nunca chegaram a jogar com as quinas ao peito.

Da última convocatória da seleção, para os jogos na Liga das Nações, caem os nomes de Diogo Jota e Pedro Neto por lesão, bem como de Tiago Djaló e Mário Rui por opção.

Conheça os 26 convocados para o Mundial 2022:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas: Dalot, Cancelo, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro, Danilo, Rúben Dias, Pepe e António Silva

Médios: William, Palhinha, Bernardo Silva, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Otávio, João Mário e Matheus Nunes

Avançados: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, André Silva, Gonçalo Ramos, Ricardo Horta e João Félix

© fifa.com

CONSULTE AQUI TUDO SOBRE O MUNDIAL 2022