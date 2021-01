"Está fora de hipótese Pedro Gonçalves sair do Sporting em janeiro"

© Manuel de Almeida/EPA

Pedro Gonçalves não vai sair do Sporting neste mercado de transferências. A garantia é do empresário do jogador, que adianta, em entrevista à TSF, que nem 'Pote' nem o Sporting estão interessados em fazer qualquer negócio já em janeiro.

"Neste momento não há nada em concreto e, mesmo que houvesse, não seria o melhor momento par o Pedro Gonçalves e muito menos para o Sporting. Não há qualquer interesse da nossa parte neste mercado de transferências, nem o Sporting tem interesse em perder o Pedro. Por isso, está fora de hipótese qualquer negócio", vincou, à TSF, o empresário do jogador.

'Pote' tem sido das principais figuras do Sporting nesta temporada e, por isso, tem despertado a atenção de vários clubes grandes europeus. Jorge Pires defende que "essas especulações e possíveis interesses são normais para todos os jogadores que têm estado bem no campeonato português", e garante que "não há nada de concreto. Não estamos preocupados com este mercado, nem para nós este mercado conta", sublinha o agente do médio, acrescentando que Pedro Gonçalves está "focado no Sporting", assegurando que "o objetivo é apenas e só o Sporting e tentar cumprir os objetivos do clube."

Contratado ao Famalicão na época passada, Pedro Gonçalves já apontou onze golos esta época pelos leões e é o melhor marcador do campeonato. Jorge Pires afirma que o jogador de 22 anos "sente-se feliz por estar a jogar no Sporting, pelo que tem feito. Está a viver um sonho".

O Sporting contratou Pedro Gonçalves ao Famalicão no início da época, comprando metade do passe do médio. Sobre a possibilidade do Sporting adquirir o restantes do passe de Pedro Gonçalves, o representante do jogador refere que "isso são questões que são apenas resolvidas entre os presidentes dos dois clubes e não cabe a mim comentar esse processo."