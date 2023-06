"Está preparado." Pai de João Muniz confirma pré-época às ordens de Amorim

João Muniz, à direita, durante um encontro com o FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

João Muniz faz hoje 18 anos e é certo que vai integrar a pré-época dos leões com o treinador Rúben Amorim. A confirmação foi dada à TSF por Vagner Muniz, o pai do jovem formado em Alcochete.

"Posso confirmar que o João [Muniz] vai fazer a pré-época e o futuro a Deus pertence", começa por dizer o pai do jovem defesa central.

"Ele está muito feliz, já me disse que respeita muito todas as decisões do clube porque até hoje fez tudo para que chegasse até aqui. O João confia muito no clube e o que tiver de ser vai ser, seja a equipa A, equipa B, sub-23, não importa. O meu filho é muito paciente, muito focado, sabe as qualidades que tem, não quer queimar etapas, sabe onde vai chegar por isso não tem pressa", garante à TSF Vagner Muniz.

Nesta entrevista à TSF, o pai de João Muniz não tem qualquer problema em definir as características do filho: "defino-o como um defesa central muito técnico, com boa qualidade de passe, muito forte na primeira fase de construção, também o defino como um jogador forte no jogo aéreo e nos duelos".

Vagner Muniz mostra orgulho no percurso do filho, mas acrescenta que nada está ganho: "estou muito feliz com o que está a acontecer na vida do meu filho, mas ainda não conquistou nada. Está no clube certo, mas tudo deve ser construído passo a passo. Já imaginava que isto pudesse acontecer, desde lá de trás definimos isto como objetivo. Não só sonhamos como acreditamos num projeto".

João Muniz chegou ao Sporting em 2018 e hoje, em dia de aniversário faz 18 anos. Já vai estar na Academia de Alcochete esta segunda-feira para começar a pré-temporada, antecipando-se ao início oficial que está marcado para o próximo dia 2 de julho.