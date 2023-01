"Tentaram deixar o jogador louco." Schmidt não garante utilização de Enzo frente ao Portimonense

Roger Schmidt, treinador do Benfica © Pedro Correia/Global Imagens

O treinador do Benfica assumiu esta quinta-feira que a situação em que está Enzo Fernández "não é fácil" e confirmou que o atleta está sob alçada disciplinar do clube, depois de ter viajado para a Argentina sem autorização para a passagem de ano.

"Claro que a situação de Enzo não é fácil. Ele jogou o mundial, tornou-se campeão do mundo e recebeu propostas. Há muito dinheiro sobre a mesa e é claro, como jogador jovem, esta é uma situação que o pode confundir. Isso é algo compreensível, apesar de ser um ótimo rapaz. Ele não esteve cá, não tinha autorização para viajar para a Argentina e falhou o treino e isso não é aceitável. Haverá consequências que eu não vou anunciar neste momento", disse Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Portimonense.

As críticas do treinador não ficam apenas por Enzo Fernández e estendem-se ao Chelsea, clube que estará a tentar a contratação do argentino.

"Há um clube que quer o nosso jogador e eles sabem que nós não queremos vender o jogador. Tentaram ter o jogador do lado deles, quando sabiam que só o poderiam ter quando pagassem a cláusula de rescisão. É tudo muito claro. O que o clube que o quer comprar está a fazer é desrespeitoso", atira Roger Schmidt, referindo-se ao aliciamento que o clube inglês fez a Enzo Fernández.

E acrescenta: "Tentaram deixar o jogador louco, fingir que iam pagar a cláusula e depois já querem negociar. Não é isto que eu entendo como uma relação saudável entre clubes que querem discutir uma transferência."

O clube da Luz chega à partida frente ao Portimonense depois da primeira derrota na época - por 3-0 em Braga - a que se junta o empate em Moreira de Cónegos que deixou as águias fora da Taça da Liga. No entanto, o treinador do Benfica espera uma boa resposta dos jogadores, depois do que viu durante a semana.

"Os jogadores mostraram uma ótima reação nos treinos. É o nosso primeiro jogo em casa nas últimas semanas, por isso queremos fazer uma boa partida para os nossos adeptos

e lutar pelos 3 pontos", disse o técnico.

Enzo Fernández é uma incógnita por motivos disciplinares e outra é David Neres que está perto do regresso à competição após lesão. Roger Schmidt espera por novidades quanto à condição física do brasileiro nas próximas horas.

A partida contra o Portimonense conta para 15.ª jornada da I Liga e está marcado para esta sexta-feira, a partir das 19h00, no Estádio da Luz.