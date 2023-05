"Está tudo em aberto." José Poeira diz que contrarrelógio do Giro "é bom" para João Almeida

© Luca Bettini/AFP

Por Tiago Santos e Rui Oliveira Costa 25 Maio, 2023 • 22:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador nacional de ciclismo, José Poeira, desdramatizou os 21 segundos perdidos esta quinta-feira por João Almeida na 18.ª etapa da Volta a Itália e antevê que o contrarrelógio de sábado assenta bem nas características do corredor português.

"Numa grande volta há dias melhores e outros dias menos bons. Mas isso também não quer dizer que seja um dia mau. Só que às vezes há momentos em que o adversário pode estar um pouco mais forte, mas também não perde assim tanto tempo. Está tudo em aberto, ainda vai ter etapas duras e o contrarrelógio, que também é bom para ele", disse o selecionador nacional, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de José Poeira à TSF 00:00 00:00

Para José Poeira, João Almeida vai terminar, pelo menos, no pódio do Giro: "Nunca se sabe se o que é que vai acontecer, porque o adversário que hoje vinha um bocadinho melhor do que ele, amanhã pode ser ao contrário. Ele não perde minutos. Perde alguns segundos, mas, de qualquer maneira, está dentro do pódio e penso que é isso que vai acontecer. Vai ficar dentro do pódio."

João Almeida sofreu após o ataque de Primoz Roglic na penúltima subida do dia e acabou por perder 21 segundos na meta para o esloveno e para o camisola rosa, Geraint Thomas. Na classificação geral, o português está a 39 segundos da liderança, com uma etapa de montanha em linha e uma cronoescalada no penúltimo dia da competição.

Qualquer que seja o resultado no final da Volta a Itália, José Poeira afirma que João Almeida continua a fazer história no ciclismo nacional.

O selecionador nacional tem esperança que João Almeida ainda consiga dar a volta à classificação 00:00 00:00

"Nunca tivemos um jovem, tão jovem, a fazer os lugares que ele faz nas grandes voltas. Sempre fica nos dez primeiros. Ele ainda é bastante novo, o que quer dizer que ainda tem muita margem de progressão. Foi sempre um corredor que nos encantou, com aquilo que é capaz de fazer ainda muito jovem, volto a repetir. Ainda tem etapas decisivas e pode ser que ele tem um dia mais forte do que os adversários e consiga dar a volta à situação", espera o selecionador.

A etapa desta sexta-feira terá novamente muita montanha e uma chegada em alto, desta vez numa contagem de categoria especial. No sábado, encontrar-se-á o grande vencedor da competição no contrarrelógio, já que a etapa de domingo em Roma servirá para a consagração e para uma chegada ao sprint.