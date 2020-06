Estádio da Luz vai receber a sua terceira grande final

© Hugo Delgado/EPA

O Estádio da Luz vai receber a terceira grande final da sua história, acolhendo pela segunda vez a decisão da Liga dos Campeões de futebol, depois de a UEFA ter transferido a fase final da prova para Lisboa.

A pandemia de Covid-19 adiou os jogos da prova e, esta quarta-feira, a UEFA decidiu retirar a final a Istambul, na Turquia, onde deveria ter sido atribuída a vitória na edição 2019/20, no final de maio.

Além do Estádio da Luz, também o Estádio José Alvalade vai receber jogos da fase final da Liga dos Campeões, uma vez que a UEFA decidiu disputar uma final a oito em Lisboa, com quartos de final e meias-finais jogados a uma mão, na mesma cidade da final.

O encontro decisivo vai ser disputado em 23 de agosto no recinto do Benfica, que tem capacidade para 65.000 espetadores, embora a presença de público não esteja assegurada.

Já apurados para os quartos de final estão Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Atalanta e Leipzig, faltando disputar ainda os encontros da segunda mão dos restantes embates: Bayern Munique-Chelsea (3-0), FC Barcelona-Nápoles (1-1), Juventus-Lyon (0-1) e Manchester City-Real Madrid (2-1).

Esta será a terceira grande final do novo Estádio da Luz, depois do encontro decisivo do Euro2004, em que a Grécia derrotou Portugal (1-0), e da final da Liga dos Campeões de 2014, na qual o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, bateu o Atlético de Madrid, por 4-1, após prolongamento, alcançando a famosa '10.ª'.

O Estádio da Luz tinha sido candidato a acolher a final de 2020, mas acabou por perder a eleição para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

O antigo Estádio da Luz tinha recebido a final da extinta Taça das Taças, na temporada de 1991/92, num jogo em que o Werder Bremen derrotou o Mónaco por 2-0, e a segunda mão da final da Taça UEFA, em 1982/83, com o Anderlecht a sagrar-se campeão depois de empatar 1-1 com o Benfica (vitória dos belgas por 1-0 em Bruxelas).

Antes, em 1991, o recinto dos encarnados acolheu também a final do Mundial de sub-20, com Portugal a derrotar o Brasil, no desempate por grandes penalidades (4-2), com mais de 125 mil pessoas nas bancadas.

Ainda nos escalões jovens, o Estádio da Luz foi o palco da consagração portuguesa no torneio europeu de juniores de 1961, naquele que foi o primeiro título continental conquistado por uma seleção lusa, ao golear a Polónia, por 4-0, com quatro golos de Serafim.