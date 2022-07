Estádio do Dragão interdito por dois jogos

© Ivan Del Val/Global Imagens

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta terça-feira punir a SAD do FC Porto com a pena de interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão, como causa dos acontecimentos do clássico entre o FC Porto e o Sporting do dia 11 de fevereiro.

A SAD portista também foi multada em mais de 25 mil euros e os assistentes de campo, conhecidos como coletes azuis, foram suspensos durante 75 dias.

Da decisão desta terça-feira, também a registar que três elementos da segurança e outros três elementos de apoio às ações promocionais dos azuis e brancos vão ter de pagar multas.

Envolvido nessa confusão que aconteceu no final jogo esteve o jogador do Sporting, Matheus Reis, mas que foi considerado absolvido do ilícito de agressão.