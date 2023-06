O Estádio José Alvalade, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol de 2024/25, decidiu esta quarta-feira o Comité Executivo da UEFA.

Lisboa, e a casa do Sporting, venceu a corrida a Istambul.

A capital portuguesa vai receber pela segunda vez o encontro decisivo da 'Champions' feminina, depois de já ter sido disputado no Estádio do Restelo, em 2023/14, quando as alemãs do Wolfsburgo venceram as suecas do Tyreso, por 4-3.