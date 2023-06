Estado "continua a ser grave". Médicos retiraram sedação a Sergio Rico

© Franck Fife/AFP

O estado de saúde do guarda-redes espanhol Sergio Rico está a "evoluir favoravelmente" tendo-lhe já sido retirada a sedação, anunciou esta quarta-feira o hospital no qual o futebolista do Paris Saint-Germain foi internado depois de uma queda de cavalo.

No entanto, segundo o boletim clínico do Hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, o estado de saúde do futebolista, que permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), "continua a ser grave".

De acordo com o hospital, no qual Sergio Rico está internado há 11 dias, será emitido novo boletim clínico na sexta-feira.

Sergio Rico, de 29 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo nas festas da Romaria de El Rocío, uma aldeia na Andaluzia.

O guardião natural de Sevilha, que depois de cair foi pisado na cabeça pelo cavalo, está ao serviço do Paris Saint-Germain desde 2019, mas tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma.