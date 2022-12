Estado de saúde de Pelé agrava-se. Ex-craque brasileiro nos cuidados paliativos

O antigo futebolista brasileiro Pelé © Yasuyoshi Chiba/AFP

Por Cátia Carmo 03 Dezembro, 2022 • 15:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo futebolista brasileiro Pelé, que está internado desde terça-feira no hospital de São Paulo a tratar uma "infeção respiratória", deixou de responder à quimioterapia e foi colocado nos cuidados paliativos para aliviar as dores e falta de ar, avança este sábado o jornal brasileiro Folha de São Paulo.

O mesmo jornal brasileiro terá contactado o hospital, para mais informações, mas a unidade de saúde apenas garantiu que emitirá comunicados sobre o assunto sempre que se justificar. Na nota que divulgaram no início da semana afirmaram que o "rei", de 82 anos, deu entrada no hospital para reavaliação do tratamento a um cancro do cólon, mas acabou por sofrer uma infeção respiratória que estava a ser "tratada com antibióticos".



"A resposta [de Pelé] foi adequada e o paciente está estável, com uma melhoria geral do seu estado de saúde. Vai continuar no hospital nos próximos dias, para continuar o tratamento", adiantou o hospital.

O cancro de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, foi detetado em setembro de 2021. Depois da cirurgia, o brasileiro foi submetido a sessões de quimioterapia, que regularmente o obrigam a regressar ao hospital.

Na conta Instagram do antigo jogador, o "rei" escreveu, na quinta-feira, que se tratava de uma "visita mensal" de rotina e agradecia a todos os que o têm apoiado, bem como os votos de melhoras.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pelé (@pele)

A saúde de Pelé tem-se deteriorado acentuadamente, com problemas de coluna e joelhos a limitar a mobilidade, além de crises renais.