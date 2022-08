Estafeta 4x400 eliminada, mas com recorde nacional

João Coelho, Mauro Pereira, Ericsson Tavares e Ricardo dos Santos © Reprodução Facebook/Federação Portuguesa de Atletismo

A estafeta masculina 4x400 metros bateu esta sexta-feira o recorde nacional da distância, com 3.03,59 minutos, mas acabou eliminada nos Europeus de atletismo de Munique, na Alemanha.

O quarteto luso, composto por João Coelho, Mauro Pereira, Ericsson Tavares e Ricardo dos Santos, bateu por dois segundos a anterior melhor marca nacional (3.05,48), que já datava de 1995, em Fukuoka, Japão, em quarteto composto por Carlos Silva, António Abrantes, Mário Reis e Pedro Rodrigues, mas não conseguiu o apuramento para a final da prova, tendo terminado num 10.º lugar global.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.