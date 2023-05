Roger Schmidt está a um passo do título ao leme do Benfica © EPA

O treinador do Benfica não quer para já fazer um balanço da época que pode terminar com o título de campeão nacional. Na antevisão do último jogo do campeonato, o derradeiro encontro decisivo, Roger Schmidt assume que o foco da equipa está apenas no adversário, o Santa Clara.

"Demonstrámos toda a temporada uma boa atitude, os jogadores empenharam-se nesta temporada e estou certo de que vamos estar completamente concentrados no jogo. A nossa tarefa agora é esta, estarmos completamente concentrados desde o início do apito do árbitro. Estamos preparados para jogarmos uma partida intensa, para marcar golos e vencer". Não interessa mais nada", garante.

Sobre a época, a primeira em Portugal, Roger Schmidt afirma que foi "uma longa viagem" e que a equipa irá jogar a pensar apenas na vitória. "Vamos joga jogar a última jornada, sabemos que se fizermos um bom jogo e ganharmos vamos vencer o título de campeões nacionais" , disse.