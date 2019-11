"Estamos preparados para renovar com Daniel Carriço"

José Castro Carmona, presidente do Sevilha, participou na Web Summit © TSF

Por Guilherme de Sousa e Tiago Santos 05 Novembro, 2019 • 13:02

Lisboa é a capital, por estes dias, da inovação, em diversas áreas, desde a cultura, entretenimento, passando pela economia e pelo desporto. Nessa área, particularmente o futebol, falamos do Sevilha, que trouxe à Web Summit ideias de um modelo de negócio disruptivo. No que toca ao plantel, há muitas caras conhecidas do futebol português.



Nos comandos do plantel, está o ex-selecionador espanhol e antigo treinador do FC Porto, Julen Lopetegui. Em entrevista à TSF, o presidente do clube andaluz, José Castro Carmona, elogia a capacidade do treinador, que somou críticas nas últimas épocas.



"Estamos contentes com Lopetegui. Acreditamos que é um treinador que tem muito futuro. A equipa tem jogado bem, tem um plantel importante. Fizemos este ano um esforço económico importante para poder tentar a Champions, que é o nosso objetivo. Vamos pelo caminho correto", explica o líder do Sevilha, clube onde joga o português Daniel Carriço.

O defesa central é o líder do balneário. O internacional português é o capitão da equipa e prepara-se para renovar o contrato, conforme explica José Castro Carmona.



"É um profissional extraordinário. Estamos preparados para renovar-lhe o contrato porque é um jogador que tem muito peso, não só campo, mas também no balneário. É um jogador que dá sempre tudo", conclui.