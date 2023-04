"Estava aqui entalado." Conceição responde a Rui Costa sobre processo disciplinar

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Manuel Fernando Araújo/EPA

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi alvo de um processo disciplinar depois de o Benfica ter apresentado queixa por entender que o técnico dos dragões colocou pressão na arbitragem. Agora, na antevisão ao jogo da 29.ª jornada da I Liga do FC Porto com o Paços de Ferreira, Conceição deixou críticas ao antigo colega Rui Costa e à comunicação social.

"Fui processado por dizer que quero que todos estejam no máximo. Vocês estão aqui a analisar as minhas conferências e também podem errar na análise ao treinador, ao jogo. Se errarem porque acontece, está tudo bem. O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, que é meu ex-colega e está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira no Rui Costa ao levantar isto, muito sinceramente. Tinha de dizer isto porque estava aqui entalado, agora já cá veio para fora", afirmou Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão à visita dos campeões nacionais ao Paços de Ferreira, agendada para sábado.

Conceição considera que leva processos "por tudo e por nada" e hoje só apareceu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo "por respeito" aos jornalistas, que já estavam no local.

"Senão provavelmente não faria a conferência, mais uma vez, e não era para fugir de nada, de nenhuma questão. É porque o meu silêncio ia provavelmente fazer mais ruído do que fazendo a conferência", justificou o treinador do FC Porto.

Sobre o jogo, Conceição acredita que a entrada em cena do FC Porto antes do Benfica "não cria nem mais nem menos pressão" sobre o líder da prova.

"Já jogámos muitas vezes depois e algumas antes do adversário que luta pelos mesmos objetivos. Agora, temos de ganhar o nosso jogo. Acho que não tem de haver motivação em função do ambiente, dos adeptos ou dos adversários, mas com aquilo que fazemos e conquistamos aqui diariamente", frisou o técnico dos dragões.

O FC Porto reduziu de sete para quatro pontos a desvantagem face ao Benfica na ronda anterior, ao bater em casa o lanterna-vermelha Santa Clara (2-1) e beneficiar da derrota sofrida no terreno do Desportivo de Chaves pelos encarnados (1-0), que tinham perdido há duas semanas com os dragões na Luz (2-1) e recebem no domingo o Estoril Praia.

"Houve algumas coisas que não nos correram tão bem frente ao Santa Clara, mas foram analisadas e trabalhadas dentro de campo. Tivemos muitas vezes uma má ocupação do espaço, perdemos a bola de uma forma rápida e não tivemos paciência para chegar com critério ao último terço. A partir daí, surgiram alguns ataques rápidos do adversário. Face ao que não fizemos com bola, acabámos por sofrer sem ela", advertiu Sérgio Conceição.

Com a discussão do título reacendida à entrada para as seis jornadas finais, os dragões encaram agora o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, que está a oito pontos da zona de permanência direta e a cinco da vaga de acesso ao play-off de manutenção.

"Será difícil, como historicamente é jogar na Mata Real. Sabemos da importância do jogo para as duas equipas e cabe-nos conquistar os três pontos para continuarmos nesta luta até ao final do campeonato. Volto a dizer que, à medida que vamos caminhando para o fim, os jogos ganham ainda mais importância e peso", recordou, ciente de que o Benfica continua a ser a única equipa dependente de si própria para se sagrar campeã nacional.

De volta às opções de Sérgio Conceição estão o sérvio Marko Grujic e o iraniano Mehdi Taremi, que cumpriram suspensão frente ao Santa Clara, enquanto João Mário mantém-se em tratamento a uma lesão sofrida no clássico com o Benfica e continuará afastado.

Na convocatória deve figurar o canadiano Stephen Eustáquio, que perdeu a sua mãe em plena receção aos insulares, mas "está bem para ir a jogo, aparecer no banco ou ficar na bancada" no reencontro com o clube que representou antes de ter rumado ao FC Porto.

"É sempre um momento complicado. Ele está bem, dentro do possível. É um rapaz com uma maturidade acima da média, tem um caráter forte e um grupo e a família a ajudá-lo. Há sempre aquela tendência de nós agora dizermos 'coitado do Eustáquio'. Ele não quer nada disso e pretende ser tratado exatamente como os outros. A vida continua", referiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com 17, no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 29.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.