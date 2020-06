"Este ano não haverá condições." Viseu fora da Volta a Portugal

Viseu é o segundo concelho a desistir da prova © Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF 25 Junho, 2020 • 00:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cidade de Viseu está fora da Volta a Portugal. A decisão de não receber a competição foi anunciada pelo presidente da Câmara, Almeida Henriques. O autarca alega que, em função da pandemia, este ano a meta instalada na cidade não faria sentido.

"Transmiti à organização da Volta a Portugal que não me sentia confortável para receber a competição em Viseu, nos moldes habituais. Entendendo que Viseu tem uma relação umbilical com o ciclismo e com a Volta a Portugal, quero continuar a receber esse evento no futuro", explicou Almeida Henriques.

A Câmara de Viseu propôs que, já no ano que vem, a Volta a Portugal regresse ao concelho. Viseu é o segundo concelho a desistir da prova por causa da pandemia. O primeiro foi Viana do Castelo.

"A sugestão que fizemos é que possa haver um adiamento, penso que este ano não haverá condições. É a sugestão, a Câmara de Viseu continua interessada em fazer esta parceria e em continuar a ter a Volta a Portugal. Este ano seria contraproducente porque a competição sem público não é a mesma coisa", acrescentou o autarca.