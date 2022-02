"Este jogo reflete o que foram os últimos 40 anos do futebol português"

© Estela Silva/Lusa

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, tece duras críticas ao FC Porto, acusando elementos de apoio às claques dos dragões de "invadirem e agredirem jogadores" do Sporting.

"Este jogo reflete para mim o que foram os últimos 40 anos do futebol português, numa era onde tem um presidente chamado Pinto da Costa. O que me surpreende mais e tenho de dizer isto enquanto cidadão português, ver numa tribuna presidentes de câmara, ilustres políticos e todos assobiam para o lado", criticou, numa declaração aos jornalistas no final do clássico entre FC Porto e Sporting.

"O que hoje vimos aqui e no final do jogo, elementos da organização do evento, com coletes azuis. Isto está filmado, as imagens estão disponíveis para toda a gente: a invadirem o campo e a agredirem jogadores. Isto é o pior do desporto", lamenta.