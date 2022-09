Tiago Djaló, João Mário e Rafa entre as novidades de Fernando Santos. Veja a lista de convocados para a Liga das Nações

Por TSF 15 Setembro, 2022 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador português de futebol já anunciou os convocados para os últimos dois encontros no Grupo A2 da Liga das Nações, frente a República Checa e Espanha, decisivos para determinar quem se apura para a 'final four'.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos divulgou os nomes dos 'eleitos' para o duplo compromisso:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Médios: João palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix, Rafa Silva, Rafael Leão, Ricardo Horta

Portugal vai defrontar a República Checa, em Praga, no dia 24 de setembro, fechando depois a fase de qualificação da Liga das Nações no dia 27 de setembro, frente à Espanha, em partida que vai ser disputada em Braga, já com lotação esgotada.

Com quatro jogos disputados no grupo, a seleção lusa está no segundo lugar, com sete pontos, depois de ter vencido a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em casa, ter empatado na visita à Espanha (1-1) e ter sido derrotada na deslocação ao terreno os helvéticos (1-0).

Na liderança está a Espanha, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça está em quarto, com três.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro e quarto lugares. Esta 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

Também esta quinta-feira, Rui Jorge vai anunciar os convocados da seleção portuguesa de sub-21 para o jogo particular frente à Geórgia, que se vai realizar na Covilhã, no dia 24 de setembro, pelas 17h00.