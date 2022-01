Estoril-Arouca adiado por falta de jogadores

© Filipe Amorim / Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 14 Janeiro, 2022 • 11:20

O jogo entre Estoril e FC Arouca a contar para a Primeira Liga e marcado para este sábado, às 20h30, foi adiado para 27 de janeiro, às 20h15, devido à falta de jogadores do lado arouquense.

"Equipa de Arouca tem apenas 11 jogadores disponíveis, o que levou a Liga Portugal a adiar o jogo", lê-se no comunicado emitido pela Liga Portugal, que explica ter seguido as alterações votadas pelos clubes a 21 de dezembro, e que resultaram na atualização do Artigo 46.º - A do Regulamento das Competições.

"A equipa de Arouca demonstrou, comprovadamente, não ter 13 jogadores disponíveis (dos quais um guarda-redes), para o jogo, o que levou a Liga Portugal a adiar o referido encontro", explica a Liga.