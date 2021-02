Rafa acerta na trave. Estoril 0-0 Benfica (1.ª parte)

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Em jogo estava o acesso à final da Taça de Portugal e quer o Estoril, quer o Benfica sonhavam com a presença nesse jogo. Para isso tinham de disputar uma eliminatória a duas mãos.

Depois de um jogo marcado pela polémica em Braga, Estoril e Benfica defrontavam-se no jogo da primeira mão das meias-finais. Para este jogo, Jorge Jesus fez várias alterações à equipa, com destaque para a presença de Pedrinho e Diogo Gonçalves no onze inicial.

A primeira oportunidade do encontro pertenceu ao clube encarnado. Aos seis minutos de jogo, Pedrinho, que se posicionava em campo como segundo avançado, aproveitou o espaço à entrada da área e picou a bola para Darwin. O uruguaio quis fintar Thiago Silva, mas o guardião não se deixou intimidar e agarrou com segurança.

O Benfica esteve mais próximo de inaugurar o marcador em nova jogada de perigo inventada por Rafa. O internacional português beneficiou de um ressalto e passou de forma sorrateira pelos jogadores do Estoril. Na cara de Thiago Silva, o remate cruzado saiu junto a um dos postes.

Nesta fase do jogo, os encarnados não deixavam o adversário respirar. Rafa voltou a protagonizar uma jogada de muito perigo na pequena área. O internacional português recebeu um toque de calcanhar de Pedrinho, picou a bola, que acertou na trave da baliza estorilista.

Onze do Estoril: Thiago Silva; Carles Sória, Hugo Basto, Hugo Gomes e Joãozinho; Rosier, Miguel Crespo e Zé Valente; Murilo, André Vidigal e Clóvis.

Suplentes do Estoril: Daniel Figueira, João Gamboa, Lazare Amani, Pedro Empis, André Franco, bruno Lourenço e João Carlos.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Pizzi e Everton, Pedrinho e Darwin.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Cervi, Seferovic, Weigl e Taarabt.