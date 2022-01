Estoril-FC Porto joga-se mesmo este sábado, mas canarinhos não estarão "nas melhores condições"

O Estoril Praia lembra que a decisão de não adiar o jogo impossibilita a equipa de "estar nas melhores condições" © Nuno André Ferrieria/Lusa

O Estoril decidiu que vai a jogo contra o FC Porto no próximo sábado, a contar para a 17.ª jornada da I Liga. Em comunicado, o clube explica que na base da decisão está a decisão da Direção-Geral da Saúde de reduzir o período de isolamento.

"Dada a decisão hoje conhecida por parte da DGS que atualiza a norma sobre isolamentos, reduzindo de 10 para 7 dias o período de isolamento para pessoas infetadas que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros, a Estoril Praia SAD, no cumprimento do Regulamento de Competições da Liga, irá necessariamente estar presente na 17.ª jornada da Liga Bwin no jogo que a opõe à FC Porto SAD", lê-se no comunicado

No entanto, o Estoril revela que manteve o pedido de adiamento do jogo que foi recusado pelo FC Porto por "constrangimentos de calendário".

"Na defesa dos interesses dos atletas e da sua condição física e com o objetivo de salvaguardar a verdade desportiva (entre jogadores (18) e membros do staff (9) foram 27 os profissionais em isolamento que não efetuaram qualquer preparação conjunta, sendo que muitos deles estiveram impedidos de treinar), a Estoril Praia SAD manteve o pedido de adiamento do jogo, pedido este que foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário", revela o clube canarinho.

Recorde-se que, esta terça-feira, o Estoril pediu o adiamento do jogo ao FC Porto e à Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Estoril considera a decisão dos dragões "legítima", mas impossibilita "a presença nas melhores condições possíveis da equipa", na partida de sábado.

Ainda que confesse que a equipa não estará nas melhores condições, o Estoril Praia parte para o jogo com ambição: "A Estoril Praia SAD irá avaliar com a máxima prudência a situação física de todos os jogadores de forma a apresentar o seu melhor onze e conseguir ultrapassar mais este momento difícil, dando uma resposta à altura da história do nosso clube."

Durante o mês de dezembro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional alterou os regulamentos para inscrever a regra que impunha um mínimo de 13 jogadores disponíveis, dos quais pelos menos um guarda-redes, para que seja realizado jogo.

A partida entre o Estoril e o FC Porto está marcada para as 18h00 de sábado. Os canarinhos partem para a 17.ª jornada no quinto lugar do campeonato, enquanto os dragões partilham a liderança da I Liga com o Sporting.