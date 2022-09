Conheça os onzes de Estoril e FC Porto

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 17 Setembro, 2022 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No final de uma semana marcada pela goleada do Club Brugge no Estádio do Dragão e pelo ataque ao automóvel onde seguia a mulher e dois dos filhos de Sérgio Conceição, o FC Porto desloca-se aos arredores de Lisboa para defrontar o Estoril.

Sem Otávio, que voltou ao boletim clínico dos dragões, o treinador dos dragões deixa Pepe e João Mário de fora da ficha de jogo. Em sentido oposto, Taremi e Fábio Cardoso regressam ao onze inicial azul e branco, enquanto Rodrigo Conceição e André Franco estreiam-se a titulares.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Vital, Pedro Álvaro, Tiago Gouveia e Joãozinho; Francisco Geraldes, João Carvalho, Ndiaye e Tiago Santos; Erison e Rodrigo Martins

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Uribe, Eustáquio, André Franco, Pepê; Taremi e Evanislon

Suplentes do Estoril: Pedro Silva, Lucas Áfrico, Serginho, Marqués, Benchimol, Tiago Araújo, Gonçalo Esteves, Dele e Lea Siliki.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Wendell, Grujic, Bruno Costa, Galeno, Veron, Namaso e Toni Martínez.