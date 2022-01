André Franco marca de penálti. Estoril 2-0 FC Porto (Intervalo)

Arthur a celebrar o golo que marcou pelo Estoril © Rodrigo Antunes/Lusa

O FC Porto procura este sábado aproveitar da melhor forma o deslize do Sporting nos Açores e fugir na liderança da I Liga, na deslocação ao campo do Estoril Praia, fragilizado por causa da Covid-19, na 17.ª jornada.

Com a derrota de sexta-feira dos leões perante o Santa Clara (3-2), no arranque da última ronda da primeira volta, o FC Porto pode iniciar 2022 isolado no comando do campeonato, mas para isso tem que vencer o atual quinto classificado e equipa surpresa da prova.

Além de ter vários infetados com Covid-19, a formação de Bruno Pinheiro está a passar por uma das piores fases da época, com três jogos seguidos sem vencer, incluindo uma derrota e um empate na I Liga e uma eliminação na Taça de Portugal com o Tondela (3-1).

Já rola a bola no António Coimbra da Mota. Aos 7 minutos, Thiago encaixa, com segurança, um cruzamento rasteiro de Wendell, feito à esquerda, em direção à zona entre o guarda-redes e a linha defensiva estorilista. Quatro minutos depois, um cruzamento venenoso de Chiquinho criou uma situação de perigo junto da baliza do FC Porto.

Por pouco, aos 12 minutos, o guarda-redes do Estoril não ofereceu o primeiro golo aos dragões. Sete minutos depois, Coly tem uma entrada dura sobre Taremi. O árbitro ainda foi ao bolso, mas acabou por ficar-se por um aviso. Thiago Silva, aos 27 minutos, tirou, com a mão esquerda, o golo a Luis Díaz. É canto para os azuis e brancos.

Ao minuto 30, um grande lance e remate de Chiquinho acaba com a bola no fundo das redes do FC Porto, mas o lance ainda vai ser analisado pelo VAR. O golo acabou anulado por fora de jogo. O jogo mudou depois deste golo anulado. O Estoril percebeu que conseguia chegar perto da baliza adversária e os dragões perderam confiança.

Arthur, aos 38 minutos, inaugura um marcador com um golaço no Coimbra da Mota. O remate ainda sofreu um desvio, que acabou por trair o guarda-redes Diogo Costa.

Dois minutos depois do golo, Wendell tem uma entrada fora de tempo sobre Chiquinho e o árbitro assinala penálti a favor do Estoril. Chamado a converter, André Franco não desperdiçou e marcou! Uma grande penalidade irrepreensível do camisola 10 do Estoril.

O árbitro dá quatro minutos de compensação nesta primeira parte. Final da primeira parte no Estádio António Coimbra da Mota.

Onze do Estoril: Thiago Silva; Carles Soria, Ferraresi; Vital e Coly; Rosier, João Gamboa e André Franco; Arthur, Chiquinho e Bruno Lourenço.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Otávio, Vitinha, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes do Estoril: Dani Figueira, Volnei, Rodrigo Valente, Rui Fonte, David, Meshino, Joãozinho, Xavier, Patrick William.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo e Fábio Vieira.