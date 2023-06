Estoril mostra a boina para anunciar Álvaro Pacheco

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

O português Álvaro Pacheco é o novo treinador do Estoril Praia, clube da Primeira Liga que terminou a época no 14.º lugar do campeonato.

Sem mencionar o nome do técnico de 51 anos, os estorilistas recorreram às redes sociais para mostrar uma boina, imagem de marca de Pacheco.

Depois de três épocas e meia no Vizela - saiu do clube em novembro do ano passado -, o treinador volta assim a orientar um clube da primeira divisão.

Além do Vizela, Ãlvaro Pacheco foi também treinador principal da AD Fafe e passou por Penafiel, Moreirense, Boavista e pelos lituanos do Lietava Jonava.

O treinador, que assinou contrato válido por uma temporada, até junho de 2024, vai ocupar o lugar que pertencia a Ricardo Soares, que solicitou o término do seu contrato poucas semanas após ter garantido a manutenção na I Liga portuguesa de futebol para os canarinhos.