Estoril Open cancelado devido à Covid-19

O Estoril Open foi cancelado e regressa em 2021 © Lusa (arquivo)

Por TSF/Lusa 18 Março, 2020 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização do Estoril Open anunciou o cancelamento do torneio, que se realizava entre 25 de abril e 3 de maio. A decisão surge na sequência do prolongamento da suspensão do circuito ATP até 7 de junho.



"A 3Love, entidade organizadora do Millennium Estoril Open, considera que esta decisão é a que melhor defende a saúde e segurança de todos os envolvidos no evento, razão pela qual, na última semana, vinha sensibilizando o ATP para que a mesma fosse tomada", lê-se num comunicado enviado às redações.

"O Millennium bcp, a Câmara Municipal de Cascais e os restantes patrocinadores do Evento estão alinhados com o sentido da decisão tomada, não obstante os prejuízos que a mesma inevitavelmente acarreta para todos", acrescenta a nota.

Quanto ao futuro, ainda incerto,o diretor do torneio, João Zilhão, explica que "o Millennium Estoril Open voltará em 2021", agradecendo "o incrível apoio e solidariedade de todos os patrocinadores".



A edição de 2021 do Millennium Estoril Open decorrerá entre 26 de abril e 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

Um cancelamento "difícil de gerir"

O diretor do torneio, João Zilhão, admitiu, em declarações à agência Lusa, que este é o "momento mais difícil de gerir" nos seis anos de história do evento ATP 250, porque "acaba por ser uma grande festa do ténis português e é triste, ao fim de 11 meses de trabalho, ser cancelado".

Contudo, o responsável salienta que esta "era a única decisão possível" e que respeita a decisão do ATP Tour, porque "não há outra forma de fazer este evento em segurança e não há confiança das pessoas para, adiando, fazer noutra altura, ainda esta época, quando o vírus se propaga rapidamente".

"Ficámos de mãos atadas quanto à realização do evento. É um momento muito triste e transversal a todos, numa altura em que o vírus não está a dar tréguas e está numa fase de ascensão. A sensação de toda a equipa é um misto de tristeza e frustração, porque não podemos combater este vírus invisível. Estamos num escalar desta crise", sublinha.

Apesar de avançar que, nesta fase, o passo seguinte é "reunir com os fornecedores e sponsors para falar sobre o futuro, numa altura em que alguns estão a passar dificuldades", Zilhão assegura que o futuro do Estoril Open não está em perigo.

"As datas de 2021 já estão no calendário [24 abril a 2 de maio] e voltaremos com força redobrada para realizar mais um torneio de excelência. Temos vários acordos plurianuais com sponsors, uma excelente relação com o ATP e Câmara Municipal de Cascais, por isso essa questão não se coloca. Tudo será feito para termos um torneio de excelência em 2021", frisa o diretor do Estoril Open, hoje cancelado pelo ATP Tour, assim como toda a temporada de terra batida.