O Estoril Praia venceu na receção ao Portimonense por 2-0 © Rodrigo Antunes/Lusa

O Estoril Praia venceu este sábado na receção ao Portimonense por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, regressando aos triunfos no campeonato, enquanto o adversário vai em 12 jogos sem vitórias.

A jogar em casa, o Estoril Praia adiantou-se no marcador com um golo do espanhol Mboula, aos 29 minutos.

Francisco Geraldes ampliou a vantagem aos 46.

Com este trunfo, o Estoril Praia, que não vencia há três jogos (duas derrotas e um empate) está em sexto lugar na I Liga, com 34 pontos, enquanto o Portimonense aumentou o jejum de jogos sem triunfos para 12 (seis empates e seis derrotas) e é 10.º, com 29.