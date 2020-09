Estoril Praia vence Arouca no regresso da II Liga seis meses depois

© Ivo Pereira/Global Imagens

O Estoril Praia saiu vencedor do jogo que marcou o regresso da II Liga de futebol, seis meses depois da suspensão devido à pandemia de Covid-19, derrotando o Arouca, por 1-0, para a primeira jornada da edição 2020-21.

Num Estádio António Coimbra da Mota ainda sem público, mas com adeptos 'estorilistas' a torcer pela equipa nas imediações do recinto, a vitória do clube da 'Linha' ficou definida logo no primeiro minuto, quando Vidigal surgiu ao segundo poste para encostar a bola cruzada pelo lateral João Diogo para a baliza do Arouca, sem que o guardião Victor Braga conseguisse travar o remate.

O golo foi o tónico perfeito para qualquer ansiedade que pudesse existir na formação agora orientada pelo treinador Bruno Pinheiro. Em sentido inverso, toda a pressão do desafio pendeu para o lado arouquense, que entrava no jogo praticamente a perder, originando assim uma primeira parte de nível interessante.

Com o conforto da vantagem, o Estoril mostrou então serenidade e bons processos no desenvolvimento do seu jogo, com futebol apoiado e movimentações interessantes no setor ofensivo, onde Vidigal deu nas vistas pelo atrevimento e pela criatividade.

Contra o controlo do Estoril, a equipa comandada por Armando Evangelista reagia de forma intermitente, chegando a ameaçar algumas vezes a baliza de Daniel Figueira, mas sem conseguir o empate.

Após o intervalo, Armando Evangelista mexeu logo na equipa com a entrada de Leandro, porém, a toada da partida não sofreu grandes alterações. O Estoril conseguia gerir o ritmo e controlar as investidas adversárias, mas com a passagem do tempo acabou por conceder a iniciativa, fruto também de uma maior pressão do Arouca, que ainda assim não foi capaz de criar grandes oportunidades de golo.

O 1-0 resistiria mesmo até ao apito final, sentenciando a vitória do Estoril Praia no recomeço da II Liga, num jogo que ficou ainda para a história por contar com uma equipa de arbitragem única: a assistente Vanessa Gomes tornou-se hoje na primeira mulher assistente num jogo dos escalões profissionais, ou seja, da I ou II Liga masculina.