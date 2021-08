Estoril Praia vence em Arouca com golos de André Franco e Meshino

O jogador do Arouca,Oleques (E), após a derrota com o Estoril no final do jogo da 1ª jornada da I Liga de Futebol © LUSA

O Estoril Praia venceu este sábado no terreno do Arouca por 2-0, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com golos de André Franco e do reforço Meshino no início e no fim da partida.

Os 'canarinhos' entraram praticamente a ganhar, com o médio português a inaugurar o marcador logo aos quatro minutos e, na reta final, os arouquenses ainda introduziram a bola na baliza, mas o tento de Adílio foi invalidado, aos 84 minutos, com Meshino a selar o resultado final, já no cair do pano, aos 90+6.

Um cruzamento 'teleguiado' de Joãozinho descobriu André Franco solto de marcação para colocar os 'canarinhos' em vantagem, na primeira ocasião de perigo, que Victor Braga ainda defendeu, mas foi incapaz de impedir o esférico de atravessar a linha de golo.

O Arouca respondeu cinco minutos depois: Arsénio surgiu pelo flanco direito e colocou o esférico na área para o remate de primeira de André Silva, negado por uma grande defesa de Dani Figueira.

A formação arouquense procurava assumir o controlo do jogo, mas a construção rápida dos visitantes voltaria a criar problemas, num lançamento de André Franco para André Clóvis, mas o avançado, em boa posição, atirou para defesa apertada de Victor Braga.

Até ao intervalo, destaque para uma ocasião em que André Clóvis falhou o desvio na pequena área e, já de regresso dos balneários, Armando Evangelista lançou Matheus Quaresma e Pité em detrimento de Joel Ferreira e Eugeni.

O fulgor ofensivo do Arouca aumentou, mas, além de um cabeceamento fraco de Pedro Moreira, ficavam patentes as dificuldades em entrar no último terço adversário, enquanto do outro lado, o Estoril Praia aproveitava para explorar as costas da defesa.

Nesse sentido, André Franco ficou perto do golo por duas vezes, primeiro num remate fraco para as mãos do guardião, na conclusão de uma boa jogada coletiva, e, pouco depois, desmarcado por Bruno Loureiro, fintou Victor Braga, mas em desequilíbrio atirou ao lado.

À entrada para a reta final do encontro, André Silva ficou a centímetros de empatar de cabeça e o recém-entrado Adílio até colocou a bola na baliza, servido por um bom passe do reforço Or Dasa, mas o tento foi invalidado por fora de jogo.

Já em tempo de descontos, Joãozinho desmarcou o reforço Meshino pelo flanco esquerdo, o japonês entrou na área e tirou os defesas da frente, antes de atirar para o fundo das redes.