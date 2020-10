"Estou bem, o vírus é passageiro." Ronaldo garante que está a cumprir as regras

Cristiano Ronaldo © Franck Fife/AFP

A cumprir isolamento em Turim, Itália, após testar positivo para o novo coronavírus, Cristiano Ronaldo fez, esta sexta-feira, um direto para o Instagram em que interagiu com os seguidores e garantiu que se sente bem. O internacional português sublinhou também que está a cumprir as regras, não tem contacto com os filhos e sente-se bastante bem fisicamente.

"Obrigado por todo, pelo apoio. Estou bem, o importante, haja saúde, o vírus é passageiro. Estou sozinho em casa, os meus filhos estão na escola e há distanciamento obrigatório. Estou num andar e eles estão noutro. Tem de ser assim pelo menos nos próximos dez dias. É difícil estar no mesmo local que eles e não ter contacto, mas são as regras, há que respeitá-las e ao protocolo", explicou Cristiano Ronaldo.

Neste vídeo, Ronaldo aparece ao sol na varanda de casa, em Turim, porque é a única oportunidade que tem de sair do quarto.