"Estou em melhor forma." João Almeida confiante para a Volta a Itália

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 07 Maio, 2021 • 09:19

João Almeida garante que chega à Volta a Itália em melhor forma do que no ano passado. Depois do quarto lugar e de 15 dias a vestir de rosa, o ciclista português admite que, desta vez, os adversários vão olhar para ele de outra forma.

O português lidera a equipa Deceuninck Quick Step numa Volta a Itália que começa no sábado, em Turim. De regresso às estradas italianas, o ciclista português promete fazer ainda melhor.

"Estou em melhor forma do que no ano passado. Também sinto um respeito maior por causa do ano passado, aos resultados e corridas que fiz", confessou à TSF João Almeida.

Ouça a entrevista de João Almeida à TSF 00:00 00:00

Além da classificação geral, João Almeida quer cruzar a meta em primeiro numa das etapas. Algo que ficou por fazer no ano passado.

"Se tiver a possibilidade de lutar por uma etapa, vou fazê-lo, como no ano passado, em que fiquei em segundo e terceiro lugar várias vezes. Obviamente que uma vitória numa etapa seria sempre bestial, a concretização de um sonho, que é vencer uma corrida como profissional na world tour", explicou o ciclista.

Mas o português antecipa uma Volta a Itália mais equilibrada.

"Será um Giro mais difícil pela qualidade do pelotão. Para mim, é o ritmo que faz a diferença em termos de dureza. Obviamente que o percurso também é sempre diferente", afirmou João Almeida.

Um percurso difícil de antecipar, uma vez que João Almeida o enfrentou em outubro do ano passado e agora volta a enfrentar nas datas habituais, durante a primavera italiana.

"É mesmo muito imprevisível nas montanhas. As minhas maiores preocupações serão mesmo o frio e as etapas mais duras de montanha", acrescentou o ciclista.

Montanhas como o Passo do Stelvio, onde João Almeida quer regressar. De preferência, novamente vestido de rosa.