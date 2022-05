"Estou muito feliz." Kylian Mbappé renova com Paris Saint-Germain até 2025

Kylian Mbappe © Mohammed Badra/EPA

Por Lusa 21 Maio, 2022 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional francês Kylian Mbappé disse este sábado estar "muito feliz por ficar em França, em Paris", e no Paris Saint-Germain, com quem renovou contrato até 2025, deitando por terra uma transferência para o Real Madrid.

"Estou muito feliz por ficar em França, em Paris, a minha cidade. Espero continuar a fazer o que mais amo fazer, que é jogar futebol e ganhar títulos", descreveu o astro gaulês, colega dos portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes nos parisienses.

́ ́

"



#KylianCestParis pic.twitter.com/Ujvmuy7cu5 - Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 21, 2022

As declarações foram prestadas numa cerimónia no Parc des Princes, com a presença do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pouco antes do encontro dos campeões de França com o Metz, da última jornada da Liga francesa.

"Tenho uma boa notícia para vos dar", declarou o qatari, no momento improvisado em cima de um palanque colocado na relva, a que se seguiu um espetáculo pirotécnico.

O avançado de 23 anos, considerado um dos melhores praticantes da atualidade, terminava contrato no final de junho e durante toda a temporada 2021/22 foi apontado aos merengues.