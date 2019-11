Estreia vitoriosa para Mourinho. Tottenham vence o West Ham

© REUTERS

José Mourinho estreou-se no Tottenham com uma vitória. A equipa do norte de Londres, que recentemente começou a ser treinada pelo técnico português, venceu o West Ham (2-3).

Do lado dos Spurs, os golos foram marcados por Lucas, Son e Harry Kane. Já os golos da equipa West Ham foram marcados por Michail Antonio e Angelo Ogbonna.

"Não interessa como, os três pontos eram fundamentais para nós", afirmou José Mourinho, após quebrar um jejum de mais de 10 meses sem vitórias fora dos londrinos na Premier League.

"Os rapazes [os jogadores] estão felizes e era isso que eu queria. Queria que voltassem a estar felizes", frisou.

Mourinho disse ter apreciado "muito os primeiros 60 minutos", admitindo que o cansaço permitiu a reação do West Ham na parte final do encontro.

"Penso que fomos felizes. Estive tantos anos na Premier League que disse aos jogadores, ao intervalo, que mesmo quando o resultado está 3-0, aos 85, o jogo continua em aberto. Acho que eles perceberam isso", advertiu.

O Tottenham subiu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, com 17 pontos, metade dos somados pelo líder Liverpool, que, ainda hoje, joga no terreno do Crystal Palace, enquanto o West Ham permanece no 16.º posto, com 13.

No seu primeiro encontro pelos "spurs", Mourinho deixou fora do "onze" o médio dinamarquês Christian Eriksen.

"Preciso de compreender o que vai no coração e na mete do Christian, para tomar a decisão certa para o clube", afirmou Mourinho, antes da estreia.