Marca Musa. Estrela da Amadora 0-1 Benfica (1.ª parte)

© António Cotrim/EPA

Por Gonçalo Teles 20 Novembro, 2022 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estrela da Amadora recebe este domingo, numa casa "emprestada", o Benfica num jogo da primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga. A partida vai ser disputada em Leiria, no estádio Dr. Magalhães Pessoa.

A enfrentar um Estrela com grande preocupação defensiva e com muitos jogadores no Mundial do Catar, o Benfica de Roger Schmidt estreou esta noite uma nova dupla de centrais - Brooks e João Victor -, surgiu com Chiquinho no lugar de Enzo e, lá na frente, estavam Diogo Gonçalves no lugar de João Mário e Musa no de Gonçalo Ramos.

Depois de uns primeiros dez minutos de jogo em que houver controlo total por parte das águias, foi mesmo o croata quem abriu o marcador. Minutos depois de ter enviado uma bola ao poste, combinou com Rafa e, à entrada da grande área, rematou rasteiro e colocado para o 1-0.

Onze do Estrela da Amadora: Brígido, Jean Felipe, Miguel Lopes, Omurwa, João Reis, Aloísio, Shinga, Guzmán, Ronald, Erivaldo e João Silva

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, João Victor, Brooks, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Neres, Rafa e Musa

Este será o segundo jogo do Grupo C, depois de o Moreirense ter vencido o Penafiel, ambos da II Liga, por 2-1, na quinta-feira.

Suplentes do Estrela da Amadora: Wagner, Diogo Salomão, Ronaldo, Hevertton, Lucão, Régis, Miguel Pinto e Gustavo Henrique

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Rodrigo Pinho, Ristic, Gil Dias, André Almeida, João Neves, Morato, Draxler e Hugo Félix