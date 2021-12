Estrela Vermelha vence no campeonato sérvio antes de visitar o Braga

O tetracampeão sérvio marcou os golos do triunfo sobre o quinto classificado durante a primeira parte © Henning Bagger/AFP

Por Lusa 05 Dezembro, 2021 • 17:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estrela Vermelha igualou este domingo o Partizan na liderança provisória do campeonato sérvio de futebol, ao vencer por 2-0 no estádio do Napredak, a quatro dias do decisivo embate da Liga Europa no reduto do Sporting de Braga.

O tetracampeão sérvio marcou os golos do triunfo sobre o quinto classificado durante a primeira parte, por intermédio do defesa Milan Rodic, aos cinco minutos, e do médio Aleksandar Katai, aos 43, gerindo a vantagem no segundo período.

O Estrela Vermelha igualou o Partizan no topo da classificação da prova, ambos com 50 pontos, mas o rival de Belgrado tem menos um jogo realizado, que vai cumprir ainda hoje, quando receber o Novi Pazar, penúltimo classificado.

O Braga precisa de vencer na receção ao Estrela Vermelha, na quinta-feira, na sexta e última jornada do Grupo F da Liga Europa, para desalojar os sérvios do comando e qualificar-se diretamente para os oitavos de final, mas ainda não está livre de terminar no terceiro lugar e ser relegado para a Liga Conferência Europa pelo Midtjylland.