Ethan Hayter é o primeiro líder da Volta ao País Basco em bicicleta

© L. Rico/EPA

O ciclista britânico Ethan Hayter (INEOS) venceu esta segunda-feira ao sprint a primeira etapa da Volta ao País Basco, tornando-se no primeiro líder da classificação geral individual após a chegada a Labastida.

Hayter, de 24 anos, cumpriu os 165,4 quilómetros entre Vitoria-Gasteiz e Labastida em 4:01.24 horas, batendo sobre a meta o suíço Mauro Schmid (Soudal-QuickStep), segundo, e o espanhol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo), terceiro.

Por causa das bonificações atribuídas na meta e noutros pontos da corrida, Hayter tem quatro segundos de vantagem para Schmid e seis para Aberasturi.

Todos os portugueses em prova chegaram com o mesmo tempo do vencedor, com Rúben Guerreiro (Movistar) em 26.º, Nelson Oliveira (Movistar) em 63.º e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) em 77.º.

Na terça-feira, a segunda de seis etapas liga Viana a Leitza em 193,8 quilómetros, com uma contagem de montanha de segunda categoria instalada pouco antes da meta.