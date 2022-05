Etíope Tsehay Beyan e queniano Kenneth Renju vencem meia-maratona de Lisboa

Por Lusa 08 Maio, 2022 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

A etíope Tsehay Gemechu Beyan repetiu este domingo a vitória de 2021 na prova feminina da meia maratona de Lisboa, com o queniano Kenneth Kiprop Renju a sagrar-se campeão na corrida masculina.

Tsehay Gemechu Beyan repetiu o triunfo de 2021, com um tempo de 1:06.44 horas, apenas menos dois segundos do que a queniana Brigid Kosgei (1:06.46), recordista mundial da maratona, com a etíope Goytitom Teklezgi a ser terceira, em 1:07.11.

Na prova masculina, Kenneth Kiprop Renju venceu em 1.00.13 horas, numa corrida feita quase em solitário, com o etíope Huseydin Mohamed Esa a ser segundo em 1:01.00, seguido do queniano Elvis Kipchoge Cheboi, em 1:01.03.