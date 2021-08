Euforia e concentração nos Paralímpicos. "Atletas merecem poder mostrar o que valem"

Leila Marques, chefe da missão paralímpica portuguesa

Por Cristina Lai Men com Sara Beatriz Monteiro 24 Agosto, 2021 • 08:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de um ano e meio com um "fraco calendário" de competições internacionais, os atletas portugueses que participam, por estes dias, nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, reencontraram os colegas de competição com "euforia". Leila Marques, chefe da missão paralímpica portuguesa, sublinha, em entrevista à TSF, que a equipa está motivada e ansiosa por subir a palco.

"Viu-se um sentimento de euforia, numa fase inicial, e agora estão todos concentrados nas suas preparações desportivas. É bom poder regressar a um ambiente destes e os atletas mereciam que este palco pudesse estar montado e que eles pudessem mostrar o que valem enquanto atletas em Tóquio 2020", conta.

Leila Marques explica que o sentimento geral "é de que os atletas estão preparados, motivados e temos algumas modalidades estreantes na nossa missão como é o caso do badminton e da canoagem" e lembra que "o facto de eles aqui estarem faz deles o melhores do mundo".

A chefe da missão paralímpica portuguesa acredita que é importante estar atento a todos os atletas portugueses já que "poemos ter surpresas de todos os atletas".

António Costa disse esperar que a comitiva portuguesa conseguisse oito medalhas para chegar a um total de uma centena, nos Jogos Paralímpicos. Leila Marques garante que os atletas sabem lidar com a pressão, mas não promete cumprir as expectativas do primeiro-ministro.

"Os nossos atletas estão habituados a estarem pressionados. São atletas de alto rendimento e, como tal, estão habituados à exigência e à pressão de lidar com este tipo de situações. Estamos de consciência tranquila de que fizemos todo o trabalho que podia ser feito e, portanto, sabemos que é muito difícil atingir aquilo que o primeiro-ministro nos pediu, as circunstâncias são outras, o nível competitivo é muitíssimo elevado", remata.

A cerimónia de abertura está marcada para esta terça-feira. Os Jogos Paralímpicos realizam-se em Tóquio, até 5 de setembro.