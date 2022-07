Euro 2022 feminino arranca esta quarta-feira em Inglaterra

© Frank Fife/AFP

Portugal está inserido no Grupo C, com Países Baixos, Suécia e Suíça. O objetivo da seleção nacional é tentar passar a fase de grupos, nesta que vai ser a segunda participação lusa num Europeu feminino.

No Euro de 2017, Portugal terminou a fase de grupos no quarto e último lugar, atrás das seleções de Inglaterra, Espanha e Escócia.

A seleção nacional regressa este ano ao Europeu depois da exclusão da Rússia de todas as provas da UEFA, devido à invasão à Ucrânia. Portugal foi repescado para o lugar da seleção russa.

As jogadoras portuguesas não vão ter uma tarefa fácil durante a fase de grupos. Vão ter como adversárias a seleção campeã europeia, os Países Baixos, a vice-campeã olímpica Suécia e a Suíça que tem um conjunto de jogadoras que estão nas melhores equipas do futebol europeu.

O Europeu arranca esta quarta-feira às 20h00 com o jogo Inglaterra-Áustria, num encontro do Grupo A. Portugal tem estreia marcada no sábado, às 17h00, frente à seleção helvética.